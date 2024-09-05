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港澳台民眾納梅州住房公積金
廣東省梅州市住房公積金管理中心周二發布《梅州市住房公積金「服務消費、擴大內需」工作方案》，推出5大方面共20項措施，其中提及把香港、澳門、台灣民眾，以及取得中國永久居留權的外籍職工納入住房公積金制度保障範圍，享有同等住房公積金待遇，支持實現安居。（綜合報道）
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