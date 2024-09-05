尼日利亞總統訪華 建全面戰略夥伴關係

【本報綜合報道】尼日利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）周二起訪華，並出席中非合作論壇北京峰會。中國和尼日利亞宣布建立全面戰略夥伴關係，構建高水平中尼命運共同體，雙方同意加強「一帶一路」倡議、人力資源開發和核能領域的連繫。

尼方撐一中原則 反台獨

中尼雙方在聯合聲明中，重申兩國在主權和領土完整等涉及彼此核心利益和重大關切的問題上堅定相互支持，尼方堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」。雙方願深化中非互利務實合作，同意支持關於聯合國安理會改革的呼籲，改革應平衡地域代表性，又反對將人權問題政治化，反對以人權為藉口干涉別國內政。中方亦呼籲其他國際社會各方，避免將非洲地區作為地緣競爭的場合。