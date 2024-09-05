菲指控華展軍力應對局勢緊張 一周203船艦南海亮相

菲律賓海軍周二指控，過去一周以來在南海發現203艘中國船艦，較對上一周增加40艘，數量創下今年新高。美媒稱，在中菲關係再度緊張的背景下，中方正在展示海軍力量的優勢，或採取「船海戰術」應對中菲之間日增的海上摩擦。

仙賓礁佔71艘最多 根據每周監控報告，菲律賓海軍上月27日至本月1日期間，在菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區內，發現12艘中國海軍艦、24艘海警船、兩艘科研船，還有165艘是疑似民兵船。中方船艦集中在黃岩島、仁愛礁及仙賓礁海域，其中以仙賓礁一帶有71艘最多。

菲律賓海軍發言人特立尼達表示，中國船艦數量增加可能是涉及近期對仙賓礁的關注，其他地區的中國船艦亦有所增加，包括中業島以及鱟藤礁。

特立尼達強調，船艦數量增加並不能成為中國非法存在的理由，菲律賓武裝部隊將繼續履行保護國土、維護國際法及促進區域和平穩定的使命。

特立尼達重申，菲律賓不會撤出仙賓礁，海軍及空軍未來會增加巡邏次數。他指出，捍衞菲律賓在南海權益不能只靠海軍及海岸防衞隊，需要包括漁民在內的全民參與。智庫「南海戰略態勢感知計劃」指出，據ADS-B數據顯示，美軍陸基偵察機上月在南海上空飛行41架次，較7月有所減少。

福建號練彈射起飛 距離第一次海試僅4個月，中國第3艘航空母艦福建號周二駛離上海江南造船廠，開展第4次海試。據網傳畫面所見，福建號甲板停泊相信是空警600預警機及殲15B戰機全尺寸模型。福建號海試的核心測試科目將是彈射起飛和攔阻着艦，只要幾款主力艦載機完成測試，意味福建號形成80%以上戰鬥力。本報綜合報道