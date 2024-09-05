涉任中國代理人 紐約州前華裔官被捕

孫 雯

【本報綜合報道】美國紐約州州長胡楚的華裔前副幕僚長孫雯與丈夫胡驍涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證欺詐等罪，周二被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

被指阻州長會晤台代表 孫雯與胡驍在位於紐約長島的豪宅被捕，同日下午於紐約東區聯邦法院出庭。根據檢方提出的65頁起訴書，曾任紐約州長胡楚的副幕僚長及副勞工廳長、40歲的孫雯，涉及簽證欺詐、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。她的商人丈夫、41歲的胡驍也涉及洗錢等多項罪名。孫雯在紐約州政府任職期間涉多次介入並反對州政府與台灣官員互動，胡楚因此無法會晤台灣駐美代表。

孫雯在紐約州政府任職期間達14年，跨越兩任州長，包括前州長科莫。如果指控屬實，她將是明目張膽操控州政府的最高階官員。除了阻撓台灣與紐約州政府官員會面外，孫雯也涉嫌向中國官員提供未經官方授權的邀請信函，以便中國與紐約州政府官員會面。

檢察官表示，孫雯夫婦因此獲得的金錢，購買位於紐約長島北岸價值360萬美元（約2,800萬港元）豪宅，在夏威夷還有一幢190萬美元（約1,480萬港元）公寓，還有包括2024年出廠的法拉利在內多輛名車。胡楚新聞秘書指出，紐約州政府發現孫雯的不當行為，去年3月已終止僱用。