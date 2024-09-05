美國防部參加下周北京香山論壇

【本報綜合報道】第十一屆北京香山論壇媒體通氣會昨日舉行，證實美國國防部將率團參加論壇，俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。目前已有逾90個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人數和層級再創新高。

與會人數及層級再創新高 論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛表示，本屆論壇下周四至六在北京國際會議中心舉辦，主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。目前有各國500多名代表以及200多名中外專家學者確認出席本屆論壇，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席，與會嘉賓還有30多名前政要和數十位知名學者。

通氣會上指出，本屆論壇主要有4個特點，包括在理念指引上，深入踐行共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀；在議題設置上，聚焦全球安全關切的最大公約數，倡導對話而不對抗；在活動組織上，穿插舉辦高端訪談、中外名家對話、中外青年軍官學者對話等活動；在與會嘉賓上，體現主辦方的開放、包容、自信，擴大歐美等發達國家和新興大國參與度，為加強南南合作、促進南北合作提供助力。