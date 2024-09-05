美軍援助抗日犧牲 華公布烈士名單2590人

謝鋒指有「飛虎情誼」 中美應和平共贏 中美關係陷入緊張對抗之際，中國周二首次對外公布2,590名美國籍抗日航空英烈名錄，相關訊息包括英烈姓名、職務及犧牲時間。中國駐美國大使謝鋒指出，身處來之不易的和平年代，中美只有維護和平的責任，沒有衝突對抗的理由。要本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，找到中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

紫金山北麓的南京抗日航空烈士紀念館於中國人民抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利79周年紀念日，同步通過中山陵園管理局網站渠道，公布美國籍抗日航空英烈名錄。紀念館同日舉行美國籍在華犧牲飛行員哈梅爾的姓名補刻儀式，JACK W.HAMMEL成為英烈碑上的最新名字。

補刻英烈名 冀完善史料 哈梅爾1945年駕機作戰時被日軍地面火力擊中，犧牲於江西境內。哈梅爾的親友2017年參觀紀念館時，發現英烈碑沒有刻上哈梅爾的名字，向紀念館表達補刻哈梅爾姓名的願望。經中國駐美國大使館及美中航空遺產基金會積極協調，成功尋到哈梅爾更多資料佐證，符合補刻姓名條件。

今次公布的英烈名錄曾於1995年和2015年分兩次鐫刻在英烈碑上，因歷史久遠、缺少原始檔案等原因，大部分訊息並不完整，同時準確性難以查證。館方希望名錄對外發布能夠集合海內外各方力量，進一步加強美國籍抗日航空英烈史料徵集和研究，盡可能完善資料，同時發現並糾正紀念館英烈碑上現有訊息錯誤，找到遺漏訊息並讓名單更完整。

謝鋒發表視像致詞稱，中美人民經受血與火考驗的「飛虎情誼」，是中美關係的豐富滋養；跨越時空、歷久彌新的飛虎隊精神，過去、現在、將來都是寶貴財富。謝鋒表示，飛虎隊精神代表着維護正義、捍衞和平的勇毅擔當；銘刻着守望相助、患難與共的珍貴情誼；承載着重情尚義、賡續友好的精神品格。他強調，中國人民和飛虎隊用生命和鮮血鑄就的深厚情誼，代代相傳、生生不息。

毀日機2600架 殲敵逾6萬人 飛虎隊原指二戰期間由陳納德創建的志願援華航空隊（存在於1941年8月至1942年7月），後泛指1941年至1945年所有援華美軍航空部隊。美國飛虎隊共擊落、炸毀日機2,600多架，炸沉敵艦船44艘，殲敵6.67萬多人，2,000多名美籍飛虎隊隊員在對日作戰中獻出生命。本報綜合報道