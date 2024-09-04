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俄黑熊狗仔式游入黑龍江
俄羅斯一隻黑熊周一游泳橫渡至對岸的中國黑龍江省，並在伊春市嘉蔭縣保興鎮附近上岸。據指曾有漁民在捕魚期間目睹黑熊游泳過程，起初並未過多關注，詎料牠後來竟目標明確，以嫺熟的「狗仔式」泳姿游向中國。
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