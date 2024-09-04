澳洲研究揭礦脈地震 觸發石英「煉金」

全球大部分金塊主要出現於石英礦脈中，科學家過往認為黃金是通過「熱水礦化」作用形成，但始終未有定論。澳洲莫納什大學最新研究發現，金塊實際上是通過物理的壓電效應，基於地震壓力所產生的電力，在石英礦脈中積累。有關結論將幫助業界更有效率地勘探和加工黃金。論文周一刊於國際學術期刊《自然—地球科學》。

莫納什大學地質學家沃伊齊（Chris Voisey）和同事通過實驗模擬地底深處情況，他們把6塊石英晶體浸入兩種不同含金溶液，用摩打震動晶體模擬地震波。他們發現，金粒開始沉積到石英表面，並出乎意料地在同一位置積累，逐漸形成金塊。沃伊齊指出，金附着石英表面後會發揮如避雷針的功效，吸引更多金粒，該過程可以合理解釋大型金塊形成的機制。

出現壓電效應 壓電效應是指，特定固體材料只要受到物理應力就會產生電力，例如燒烤點火槍就使用石英晶體，通過按壓產生火花。沃伊齊解釋，石英作為全球唯一豐富的壓電礦物，同時也是孕育大型金塊的物質，最初令他感到非常好奇，於是想到通過實驗驗證石英和金塊的關係。他期望新發現的金塊形成機制可以幫助地質學家未來推進勘探工作，同時為壓電效應在化學工程應用提供啟示。本報綜合報道