紐國下月起 調高旅遊稅兩倍

旅遊部長杜塞（Matt Doocey）解釋，國際旅遊業為新西蘭社區帶來成本，包括對區域基礎設施造成額外壓力，以及為保護區帶來更高的維護與保養成本。當地組織「旅遊業奧特亞羅瓦」（TIA）批評政府決定，指新西蘭旅遊業復甦落後於全球，新收費將進一步削弱新西蘭的全球競爭力，遊客將改往加拿大和英國。

另調高申請旅簽費用

除旅遊稅外，新西蘭政府早前決定調高旅遊簽證申請費用，從211元（約1,019港元）增至341元（約1,647港元），同樣於10月1日生效。由於預計今年處理簽證時間會更長，新西蘭移民局已經呼籲計劃聖誕節和明年農曆新年期間來訪人士，應分別在10月15日前和11月15日前遞交簽證申請。