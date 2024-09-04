美學者稱日擬投降 無必要投原子彈

【本報綜合報道】日本簽署降伏文書二戰結束79周年之際，有美國歷史學家主張當年沒有必要在廣島、長崎投下兩枚原子彈，因為美國當時已知道日本有意投降。

共同社周一公開美國歷史學家伯德（Kai Bird）的專訪，他指日本外相東鄉茂德於1945年7月12日以裕仁天皇名義，向日本駐蘇聯大使佐藤尚武發送緊急電報，指示他促請仍對日本保持中立的蘇聯協助斡旋。惟蘇聯暗中籌劃對日本開戰，因此沒有接受。佐藤於7月20日建議東鄉，在維持天皇制度前提下簽訂接近無條件投降的和平協議。美國總統杜魯門於7月18日日記寫道，收到日本天皇尋求和平的電報。

伯德表示，很明顯到了1945年夏季，杜魯門正閱讀破譯的日本外交電報。東鄉與佐藤的往來電報遭截取後，呈給杜魯門參閱。電報提到日本已在軍事上戰敗，須透過談判投降，但保證天皇制度繼續存在成為實現和平唯一障礙，美國白宮、國務院及戰爭部就是否保留天皇制度激烈爭論。

着眼戰後牽制蘇聯 伯德指出，着眼於戰後的美國出於牽制蘇聯，決定對日本使用原子彈。部分杜魯門的顧問認為，需展示原子彈並以它戲劇性結束戰爭，向蘇聯傳達訊息。

投擲原子彈正當論支持者相信，對廣島、長崎動用原子彈可加快結束戰爭，減少美日傷亡。首枚原子彈於1945年8月6日在廣島擲下，截至同年底估計導致14萬人死亡。第二枚原子彈8月9日落在長崎，估計有7.4萬人死亡。