巴西維持對X禁令 星鏈揚言拒絕遵從

同屬馬斯克名下 促解凍銀行帳戶 巴西聯邦最高法院日前下令封鎖美國富商馬斯克名下社交平台「X」，最高法院小組周一決定維持禁令。同屬馬斯克名下的網絡供應商星鏈（Starlink）表明，除非星鏈在巴西的銀行帳戶解凍，否則不會遵守最高法院命令。巴西總統盧拉則指，全世界沒義務忍受馬斯克的極右思想。

巴西最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）上周以X在巴西沒指派法定代表人為由，下令國內所有網絡供應商封鎖X。德莫賴斯和另外4名法官組成的第一法庭，周一裁定維持對X的禁令，若任何人或公司使用虛擬私人網絡（即VPN）繼續使用X，可能會被每天罰款5萬雷亞爾（約6.9萬港元）。

巴西總統：沒義務忍受極右思想 盧拉周一接受美媒訪問時指，滿意德莫賴斯頒下的命令，又說世界沒義務只因馬斯克富有而忍受他的極右思想，「他（馬斯克）是美國公民，不是世界公民。他不能到處侮辱總統、議員、參議院、眾議院或最高法院」。馬斯克發文表示，法院的命令是對言論自由和巴西人權利的攻擊。針對法官凍結星鏈在當地銀行帳戶來支付X所欠罰款的舉動，馬斯克指將尋求對等扣押巴西資產，但未透露具體方式。

巴西電訊監管機構Anatel周一證實，已收到星鏈知會拒絕遵守命令，將轉交最高法院處理。星鏈早前因拒絕繳交文件而被勒令罰款，法院以星鏈拒絕付款為由凍結該公司在當地銀行的帳戶。星鏈目前在巴西有超過20萬名用戶。

巴西今年總統選舉後，落敗的極右翼前總統博爾索納羅支持者在X發布選舉舞弊指控，德莫賴斯認定他們涉嫌傳播假新聞和仇恨訊息，要求X封鎖有關帳戶，但X拒絕。馬斯克之後宣布關閉在巴西業務，並批評德莫賴斯是獨裁者。本報綜合報道