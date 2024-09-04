拜登與賀錦麗 關鍵州連袂造勢

【本報綜合報道】美國總統拜登和副總統賀錦麗周一在賓夕凡尼亞州匹茲堡出席競選活動，是賀錦麗成為民主黨總統候選人後兩人首次同台造勢。拜登比賀錦麗發言時間長近8分鐘，主要談論其政府成就，並指自己仍會盡力幫助賀錦麗。

賓夕凡尼亞州是中西部關鍵搖擺州，民主黨周一在當地工會會堂舉行勞工節活動，拜登率先上台發言超過24分鐘，他講述數十年前政治競選和工會領袖抗爭，並指現屆政府已在支持勞工上取得很大進展，賀錦麗將再接再厲，他會退居二線並盡所能提供幫助，但未重點提及賀錦麗扮演角色或總統選舉。美媒引述知情人士指，拜登自願為賀錦麗助選，並要求率先發言。

支持美鋼鐵公司留低 拜登之後邀請賀錦麗上台發言，兩人緊握雙手擁抱，拜登又親吻賀錦麗的額頭。賀錦麗稱非常自豪現屆政府是美國歷史上最支持工會的，又指非常同意拜登看法，強調美國鋼鐵公司應該繼續由美國人擁有和經營。

同日較早前，賀錦麗在密歇根州底特律出席競選活動，會場外有回教徒和阿拉伯人示威，呼籲加薩停火。