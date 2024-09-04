英停向以軍發放部分武器出口許可

【本報綜合報道】以色列政府因多名人質被殺備受抨擊之際，英國周一決定暫停向以色列發放部分武器出口的許可證。以色列外交部長卡茨對英國的決定表示失望。

英國外相林德偉周一在國會下議院表示，英方評估認為，向以色列出口某些軍事產品存在明顯風險，因為可能被用於實施或協助嚴重違反國際人道主義法的行為。英國將立即暫停向以色列發放約350項武器出口許可證中的30項，當中包括戰鬥機、直升機和無人機等軍用飛機的零件等。

稱關注巴人被虐 以感失望 林德偉表示，以色列在加薩的行動，持續導致大量平民傷亡及民用設施受損，認為以色列可以採取更多措施，確保食物和醫療用品送到加薩平民手中，英國同時對巴勒斯坦囚犯遭虐待的指控深表關注。

然而，林德偉強調這個決定不會對以色列的安全產生實質性影響，英國將繼續支持以色列根據國際法行使自衞權。以色列國防部長加蘭特在社交平台表示，在以色列面對7條戰線和哀悼6名人質被殺之際，他對英方的決定深感失望。