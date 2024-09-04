以人質遇害爆示威 總理堅拒撤軍讓步

另求家屬原諒 指哈馬斯無協議構想 以色列證實6名在加薩人質遇害後，全國多地爆發大規模示威。以色列總理內塔尼亞胡周一在記者會上回應國內示威，強調以軍駐紮在加薩與埃及邊境的「費城走廊」的重要性，重申在停火談判中，不會就撤軍問題讓步，並斥巴勒斯坦激進組織哈馬斯不想達成協議。他又請求人質家屬原諒，稱當局差點就營救到人質，可惜最後未能成功。

內塔尼亞胡當日在耶路撒冷的新聞發布會上說，以軍必須控制加薩南部與埃及接壤的費城走廊，確保哈馬斯無法透過地道走私武器，「邪惡軸心需要費城走廊，基於這個原因，我們必須控制費城走廊，哈馬斯堅持不讓我們駐紮在那裏正是基於這個原因」。他指出，若以軍真的撤出費城走廊，國際壓力將使他們難以重返該區。

反對派稱未停火 政府須下台 內塔尼亞胡又指，以色列在面對邪惡而殘暴的敵人時，必須團結一致，又揚言哈馬斯將為此付出非常慘重的代價。他重申，以色列的目標是摧毀哈馬斯及救回所有人質，並確保加薩不再對以色列構成威脅，而上述目標均會涉及費城走廊。他又把未能達成停火的責任推給哈馬斯，指對方不想達成協議，與以軍在「費城走廊」的部署無關。

以色列反對派領袖拉皮德批評，內塔尼亞胡永遠不會達成協議，呼籲執政聯盟應向內塔尼亞胡發出最後通牒，若仍未能達成停火，政府必須下台。哈馬斯旗下武裝派別卡桑旅就警告，如果以色列堅持軍事施壓，而不是達成協議，以色列人質將不會活着回到家人身邊。

美斥無努力救人 以官反駁 另一方面，美國總統拜登周一在白宮與美國談判代表會面時，指摘內塔尼亞胡沒有為達成釋放人質協議付出足夠多的努力。以色列官員反駁指，內塔尼亞胡早於5月31日已同意了停火方案，至8月亦同意美方提出的停火方案，質疑不肯達成協議的是哈馬斯，指拜登的批評相當危險。本報綜合報道