韓報告：朝7年間非法賺490億外匯

【本報綜合報道】南韓國家戰略研究院昨日發表報告顯示，北韓政府從2017至2023年透過網絡攻擊等各類非法手段獲得外匯收入達62.9億元（美元‧下同，約490.6億港元）。

煤炭走私收益居首 國家戰略研究院分析南韓政府、外國政府及專業機構推算出的北韓網絡犯罪收益、北韓外派IT人員及普通勞務規模、煤炭非法走私規模等，得出上述結論。北韓非法收益中，煤炭走私收益居首，為21.5億元（約167.7億港元）；其後依次為向中國和俄羅斯輸出勞務的17.5億元（約136.5億港元）、利用網絡取得外匯13.5億元（約105.3億港元）。

報告推算，2023年7月至2024年2月北韓對俄羅斯提供的軍火數量，並把其中四分之三設定為去年的供應量。據此推測，北韓去年對俄提供93.75萬枚152毫米口徑炮彈、18.75萬枚122毫米口徑炮彈、9枚KN-23導彈、9枚KN-24導彈，從中賺取5.4億元（約42億港元）。過去7年，北韓合法貿易收支出現82.5億元（約643.5億港元）逆差，但若算上述非法收益，逆差規模則縮水至19.7億元（約153.7億港元）。