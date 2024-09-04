英媒稱美發現 俄海燕導彈部署地點

【本報綜合報道】英媒昨日披露，美國研究人員透過最新的衞星圖片發現了俄羅斯可以搭載核彈頭的新型9M370海燕核動力巡航導彈可能部署地點，就在該國西北部的重要交通樞紐沃洛格達州。

根據今年7月26日拍攝的衞星相，研究人員確認在莫斯科以北約475公里的一個毗鄰核彈頭儲存基地位置，有一項大型建造工程，非常可能是海燕導彈的部署地點。該處有9個水平發射台正在興建，它們被分成三組分布在高高的護堤內，以保護它們免受攻擊或防止其中一個發射台爆炸會引爆其他發射台的導彈。護堤有道路連接到維修導彈及其部件的建築物，同時可通往現有的5個核彈頭儲存庫。該地點用於大型固定導彈系統，俄羅斯目前正在開發的唯一大型固定導彈系統就是海燕導彈。

另有專家指，無法根據衞星圖片作出明確評估，因為俄羅斯通常不會把導彈發射器放置在核彈頭儲存設施旁，已部署的洲際彈道導彈除外，而在沃洛格達州部署海燕導彈則可讓俄軍在掩體中儲存核武導彈，以便能夠快速發射。

射程2萬公里 可攻美本土 俄羅斯總統普京於2018年3月公布正在研發海燕導彈，聲稱該導彈可低空飛行，射程幾乎無限，飛行路徑不可預測，並且對當前和未來防禦是無敵的，可突破美國導彈防空網。海燕的射程達兩萬公里，在俄羅斯任何地點發射都能打擊美國本土目標，外界視它為俄羅斯對付美國反導體系圍堵祭出的「撒手鐧」。