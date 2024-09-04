當ICC逮捕令透明 普京訪蒙古已入境

烏不滿東道主無扣押 揚言與盟友追責 俄羅斯總統普京周一抵達蒙古進行正式訪問，是國際刑事法院（ICC）去年3月指他非法驅逐烏克蘭兒童、涉嫌觸犯戰爭罪行並對其發布逮捕令後，第一次造訪ICC成員國。烏克蘭不滿蒙古沒作出拘捕行動，形容這是對國際刑法體系的嚴重打擊，批評蒙古需要承擔戰爭罪責。

俄蒙總統談雙邊經濟合作 俄羅斯國家電視台的畫面顯示，普京周一乘坐的飛機降落在蒙古國首都烏蘭巴托，專機停機坪鋪上紅地氈。他下機後與在場迎接的官員握手問好，然後乘專車離開機場。他翌日在烏蘭巴托國家宮，與蒙古總統呼日勒蘇赫舉行正式會談。在正式會談期間，普京與呼日勒蘇赫評估俄蒙當前雙邊關係與合作，探討豐富兩國合作經濟內涵的方式，涉及能源、運輸、環境、文化、教育和衞生等領域。

此外，雙方一致認為，加強蒙俄中經濟走廊建設十分重要。普京在會後表示，俄羅斯和蒙古國通過在軍事技術領域和反恐領域的合作為保證亞洲安全做出貢獻，稱：「在討論軍事技術和反恐合作問題期間指出，俄蒙在這些領域的合作為保證亞洲安全做出貢獻。」普京訪問蒙古後會返回俄羅斯，今天到海參崴出席東方經濟論壇。

烏克蘭外交部周一指，蒙古沒有扣押普京是對國際刑事法院和刑法體系的沉重打擊，蒙古允許一名受指控的罪犯逃避負上戰爭罪責任的司法審判，烏克蘭會與盟友合作確保蒙古感受到後果。針對有報道稱，烏克蘭批准了《國際刑事法院羅馬規約》，條件是法院對該國公民戰爭罪的管轄權延遲7年生效，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨日回應指，對本國和俄羅斯公民犯下嚴重國際罪行的烏克蘭罪犯及其幫兇將被繩之以法，受到應有的懲罰。

ICC規定倘踏足須逮捕 俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，ICC以普京在烏克蘭犯下戰爭罪為由，於2023年3月對他發出逮捕令，指控普京個人必須對綁架烏克蘭兒童負責。逮捕令要求包括蒙古在內的124個ICC成員國執行逮捕，一旦普京踏上其領土後，應將其移交荷蘭海牙的國際刑事法院受審。烏克蘭早前已要求蒙古逮捕普京，把他交給國際刑事法院。普京的發言人上周則表示，克里姆林宮不擔心這次訪問。本報綜合報道