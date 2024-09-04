女子失8.8萬首飾 警方揭男友偷走

【本報綜合報道】家住新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣的姚女士上月整理房間時，發現自己的首飾不翼而飛。過去一年她多次遺失首飾，起初以為是自己不小心弄丟，而她累計損失的首飾共值8萬多元人民幣（約8.8萬港元）。姚女士報警後，警方僅花3小時便抓獲疑犯，竊匪正是她的男友李×，目前案件正在進一步辦理中。

過去一年多次犯案 尉犁警方表示，姚女士前年4月在學車時認識了李×，兩人並交往。去年6月，李×見姚女士經常穿金戴銀，經濟拮据的他便趁姚女士不注意，將化妝袋內的一串金手鏈偷走變賣。當姚女士發現遺失金手鏈時，李×還說可能是對方不小心丟失。但李×沒有就此收手，不久後又偷了姚女士的鑽石戒指和一條金頸鏈。而姚女士也絲毫沒有懷疑過賊人竟是男友。

今年7月初，李×趁姚女士外出辦事，進入她的家中偷走一個純金貔貅、10多個金珠子、一串蓮花吊墜、一串金珠子手鏈，並將盜竊物品全部低價出售，所得錢財皆揮霍一空。上月初，李×再盜走姚女士僅剩的一個金手鈪和一隻金戒指。同月23日，姚女士整理房間時發現金銀首飾全部不翼而飛，隨即報警。尉犁縣公安局接警後，經分析研判、尋迹取證，僅用3小時便破案。上周四，姚女士為其挽回經濟損失，向辦案民警贈送錦旗致謝。