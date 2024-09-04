憂子玩物喪志 父燒3000張煙卡

【本報綜合報道】黑龍江省雞西市一對父母因擔心孩子玩物喪志，或因此誤入歧途，周日決定用火燒掉兒子收集的近3,000張煙卡。事主楊先生表示，兒子收集煙卡逾一年時間，曾與其他小朋友發生矛盾，也曾搶奪他人的煙卡，令家長擔心孩子因此養成壞習慣和出現不良性格。有網民表示，成堆的煙卡被燒毀，估計市值數萬元人民幣。

網民料值數萬元 內媒周一報道，楊先生的兒子年年（化名）今年11歲，就讀小學五年級，其在收集煙卡期間，全家人曾幫忙收集。年年多在晚上空閒時間外出，在社區內與其他小朋友玩煙卡。曾有小朋友強行搶奪年年的煙卡，後者數天前又曾搶其他人的煙卡。楊先生表示，聽其他家長說過，有孩子會買賣煙卡，甚至偷盜煙卡。

年年玩煙卡後的轉變引來家長擔憂，楊先生遂決定阻止兒子繼續玩煙卡，並全部燒毀。網傳照片顯示，楊先生將一整箱的煙卡倒入火中燒掉。楊先生又與妻子商量，計劃以後在晚上空閒時間，陪孩子打羽毛球，豐富課餘生活。