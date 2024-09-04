華商烏干達被分屍 疑犯深圳落網

【本報綜合報道】一名湖南籍商人的家屬近日透露，該商人今年7月在烏干達首都坎帕拉，疑因經濟糾紛被一名同胞殺害分屍，至今遺體下落不明。河南濮陽警方表示，疑犯近期回國時已在廣東深圳被抓獲，相關方面正進一步辦理案件。

目擊者稱被兇手逼埋屍 湖南邵陽的陽先生向內媒表示，其弟弟陽×立2019年到烏干達謀生，前年8月開始在當地做假髮生意，原計劃7月回國，但同月7日被來自河南濮陽、從事簽證服務工作的王××殺害，現場目擊者戴×是陽×立的生意合夥人。案發後戴×曾回國向家屬稱，自己沒參與殺人，但被兇手逼迫埋屍。

戴×憶述，王××當日找自己玩，但與陽×立發生爭執，陽×立斬傷王××，之後被對方拖入房間並反鎖房門，戴×入房時發現陽×立已遇害。在王××逼迫下，戴×與另有4名當地人參與埋屍。王××威脅戴×不得報警，直到陽×立店內職員發現他失蹤後報案。戴×一度回國，7月14日返回烏干達自首。當地警方已立案，烏干達僑警中心協助處理此案，湖南邵陽亦已立案。