兩岸國際

西班牙首相桑切斯應邀將訪華

中國外交部發言人毛寧昨日宣布，西班牙首相桑切斯應邀，將於下周日至下周三對中國進行正式訪問。桑切斯辦公室上月底已宣布，他將於本月訪華，期間將到北京和上海，但當時未透露具體日程，據報一名副貿易部長也會隨行。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc