西班牙首相桑切斯應邀將訪華

中國外交部發言人毛寧昨日宣布，西班牙首相桑切斯應邀，將於下周日至下周三對中國進行正式訪問。桑切斯辦公室上月底已宣布，他將於本月訪華，期間將到北京和上海，但當時未透露具體日程，據報一名副貿易部長也會隨行。（綜合報道）