政協委員籲台學者立委赴港交流

【本報綜合報道】全國政協委員李大壯近日以中華新時代智庫基金會理事長身份訪台，與工商界人士分享對中共三中全會和兩岸關係的看法。他受訪時建議，可邀請包括不同理念與背景的台灣學者甚至立委到香港交流；又指香港必須與北京保持一致，但相信在兩岸交流上仍可繼續起到有效的緩衝作用。

有關兩岸交流，李大壯認為首先是要有來有往，且是實質內容，並先釐清好做甚麼、怎麼做、誰來做，不能只以主辦方的角度思考，而是要讓參與者也覺得有收穫。他提到，中央已表示香港要在兩岸關係中扮演角色，認為兩岸交流不應區分政黨顏色，直言「如果因為綠的來有風險，怕犯政治錯誤，這樣不做不錯的心態，就永遠不用交流」。

李大壯指港有緩衝作用 李大壯建議兩岸交流不應區分藍綠白顏色，大陸學者要到台灣可能不那麼方便，香港就是一個緩衝地帶，也可藉此凸顯「一國兩制」中的維持原有社會制度，如言論自由等台灣人看重的部分。他認為，到香港做兩岸三地的經濟文化交流，對不同背景的台灣政治人物都有正面意義。