中非合作論壇峰會今北京舉行

【本報綜合報道】2024年中非合作論壇峰會今日至周五在北京舉行，論壇峰會新聞中心昨日舉行吹風會，強調中國將繼續支持非洲國家走符合自身國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。

華稱援助無政治條件

中國政府非洲事務特別代表劉豫錫在會上介紹中非合作論壇峰會總體情況，今日會舉行歡迎晚宴，明日舉行開幕式，周五舉行第八屆中非企業家大會。他表示，中非雙方在政治上高度互信，雙方保持高層互動，雙邊經貿額去年已達到2,820億美元（約2.2萬億港元），中國連續15年成為非洲最大的貿易夥伴，也是非洲最大的出口目的國。他指出，雖然中非合作面臨外部挑戰增多，但中方加強對非洲合作的信心不會動搖，方向不會改變，行動也不會減弱。