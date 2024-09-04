台北市都委會執秘遭限出境

【本報綜合報道】台灣台北前市長柯文哲與前副市長彭振聲涉嫌在任時受賄，允許放寬重建京華城購物中心地積比率，其中柯文哲獲請回，彭振聲則需羈押禁見。被指是關鍵共犯的台北市都委會執行秘書邵琇珮周一被約談，檢察官周二諭令請回，並限制其出境出海及住居。

邵琇珮被指關鍵共犯 檢廉周一上午搜索邵琇珮住處，以貪污治罪條例圖利罪被告身份約談她，經漏夜訊問8小時後，讓她無保請回。檢方認為涉案多人有分工關係，彭振聲是專案管理人，是中上層關鍵角色；市議員應曉薇利用關懷協會收威京集團主席沈慶京賄賂，居中出力；邵琇珮自創20%的獎勵容積率，更讓京華城案一帆風順，是都委會實質上的第一把交椅。

邵琇珮離開台北地檢署時滿臉憔悴，不發一語，試圖擋鏡頭。據報道，她才剛從日本回台，差點被認為是畏罪潛逃，但她強調有合法請假，只是這麼巧。柯文哲昨日回應時為邵琇珮辯護，認為公文上有那麼多人簽名，不可把責任推給一人。另有知情人士透露，柯文哲多次表達，一旦檢廉找上門，自己一定拒絕交保，就讓他們羈押。