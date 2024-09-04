「摩羯」進南海 廣東嚴防強風雨

【本報綜合報道】熱帶風暴「摩羯」正吹向南海，海南省氣象台周一發布了海上大風預報，海口市交通部門當晚8時發布瓊州海峽停運預警。摩羯進入南海東北部海面，將導致廣東全省有一次強風、強降雨過程，該省防汛防旱防風總指揮部辦公室周一要求各地各部門做好防禦工作。

中央氣象台昨日發布颱風預報，摩羯的中心當日凌晨5時位於菲律賓呂宋島西北部近海，預計將以每小時10公里左右的速度向偏西方向移動，即將進入南海東部海面，之後向海南島以東海面靠近，強度逐漸增加，料將於周五下午到晚間在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力料達強颱風級。摩羯穿過海南島後，周六凌晨將移入北部灣海面。

珠江口以東漁船全回港避風 海口市交通運輸和港航管理局周一表示，受摩羯影響，預計周五至下周日期間瓊州海峽風力將達到9級以上，屆時海口新海港、秀英港和鐵路南港將停運，具體時間視後續氣象條件而定。廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室同日印發通知稱，摩羯具備「秋颱風」典型特徵，颱風強度大、發展不確定性多、影響範圍廣、持續時間長，致災風險極高。通知要求周二晚8時前，珠江口以東海域（包括深圳）所有海上作業漁船全部回港避風，魚排養殖人員、海洋牧場工作人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員全部撤離。