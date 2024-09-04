飛蟲滿布大橋 頻現車輛失控

【本報綜合報道】湖南常德市漢壽縣沅水大橋上，周日晚出現漫天飛舞的昆蟲，橋面也鋪滿飛蟲屍體。更有目擊者表示，因為橋面飛蟲較多，車輛行駛時失控打滑，對交通造成影響，也發生了交通事故。漢壽縣交警大隊工作人員周一回應稱，未造成嚴重的交通事故，至凌晨時完成清理，交通恢復正常。

蟲屍堆積幾厘米厚 網傳照片顯示，夜晚燈光明亮的橋上，空中和橋面都有很多飛蟲，有車輛停在橋上無法繼續行駛。有網民拍下現場畫面上傳網絡，更指橋面的蟲屍積了幾厘米厚，就像積雪一樣。另有多名網民表示，有車輛失控打滑，現場有多人合力推走車輛。

漢壽縣農業農村局回應稱，沅水大橋周日晚出現大量蜉蝣，聚集較多的路段大約有幾百米長，預估數量至少上10億隻。至周一凌晨，現場已完成清理工作。有專家表示，蜉蝣是一種水生昆蟲，對保持水域環境的多樣性有益，有水域和燈光是蜉蝣會聚集出現的兩個條件。專家強調，目前是蜉蝣繁殖季節，趨光性是牠們的本性，晚上8時左右是撲燈的高峰期。