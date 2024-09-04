青海洪災毀道路涵洞6死
【本報綜合報道】青海省海南藏族自治州共和縣應急管理局通報，周一凌晨該縣石乃亥鎮遭遇短時強對流天氣突降暴雨，一處道路涵洞被洪水沖毀，造成兩輛車墜毀、車內5人遇難，另有一人在洪水中遇難。該縣已組織應急、公安、消防、交通等部門到場搶險搜救，正推進善後處置工作。
發布暴雨紅色預警
海南藏族自治州周一發布暴雨紅色預警信號，當晚興海縣曲什安鎮和同德縣巴溝鄉出現特大暴雨，可能突破歷史極值，引發洪澇、山泥傾瀉、城市內澇等災害的氣象風險極高。海北藏族自治州同日亦發布暴雨橙色預警信號，另與海西蒙古族藏族自治州一同發布冰雹橙色預警信號。
青海省氣象局預計，昨日至今日該省東部地區有暴雨，累計降雨量30至80毫米，局部地區100至120毫米，主要集中在昨晚至今天日間，期間伴有短時強降雨、雷暴大風、冰雹等強對流天氣，最大小時雨強30至50毫米。本輪降雨極端性強，部分站點可能突破歷史同期極值。全省大部今天日間最高氣溫下降攝氏6至8度，甚至10度以上。
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