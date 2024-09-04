青海洪災毀道路涵洞6死

【本報綜合報道】青海省海南藏族自治州共和縣應急管理局通報，周一凌晨該縣石乃亥鎮遭遇短時強對流天氣突降暴雨，一處道路涵洞被洪水沖毀，造成兩輛車墜毀、車內5人遇難，另有一人在洪水中遇難。該縣已組織應急、公安、消防、交通等部門到場搶險搜救，正推進善後處置工作。