巴士撞校外人群 山東11死13傷

死者主要為家長及學生 司機被捕 山東省泰安市東平縣一所中學門口，昨日上午發生嚴重交通事故。一輛接送學生的巴士衝進路邊正在上學的學生人群中，共造成11人死亡，另有13人受傷。肇事司機已被公安機關控制，事故原因正在調查中。

事發於東平縣佛山中學附近路上，山東牌照的肇事灰色巴士撞向行人，相關部門證實多名學生死傷，當地緊急組織將傷者送醫救治。東平縣佛山中學表示，相關部門正處理此事，校方也在等待事故原因及傷亡人數通報，目前傷者均已送醫；又指涉事車輛是外面公司的車，其餘學生仍在正常進行教學活動和軍訓。對於肇事司機是否和學校師生有矛盾，校方工作人員明確表示沒有，但具體情況需聯絡當地宣傳部門。

大批市民自發捐血 東平縣公安局其後通報，一間巴士公司接送學生的車輛昨日上午7時27分駛至東平縣須昌路丁字路口時，失控造成路邊家長和學生24人受傷，東平縣立即開展人員救治和現場處置。其中6名家長、5名學生傷重不治，另有一人危重，12名傷者生命體徵平穩。東平縣電影院捐血點工作人員表示，上述車禍發生後，很多市民自發前往該處捐血，目前有兩輛捐血車在工作；又指用量挺大，現在很缺血，強調血型不限，有意願的可以過來。

有人慘被壓於車底 網上流傳多段影片顯示事發後情況，多名學生渾身鮮血倒地，亦有學生仍被壓在車底。捱撞者包括大人和小孩，有疑似家長抱着孩子坐在地上哭泣。現場所見，肇事車輛車身上噴有「東平縣東原公共交通有限公司」字樣，核載52人。內媒記者多次撥打該公司的對外辦公電話，但一直無人接聽。本報綜合報道