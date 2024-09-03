兩岸國際

英灌木公園辦千場跑步賽
英國倫敦西南部特丁頓的灌木公園（Bushy Park）近日舉辦第1,000場公園跑步活動，約有6,000人跑完5公里全程。這項賽事自2004年起在特丁頓舉辦，每周舉行一次。有參賽者事後笑稱，雖然他最終僅獲得第3,312名，但還有很多選手落後於自己。
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