9月3日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月03日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
英灌木公園辦千場跑步賽
英國倫敦西南部特丁頓的灌木公園（Bushy Park）近日舉辦第1,000場公園跑步活動，約有6,000人跑完5公里全程。這項賽事自2004年起在特丁頓舉辦，每周舉行一次。有參賽者事後笑稱，雖然他最終僅獲得第3,312名，但還有很多選手落後於自己。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240903-0903_00180_063/英灌木公園辦千場跑步賽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc