英灌木公園辦千場跑步賽

英國倫敦西南部特丁頓的灌木公園（Bushy Park）近日舉辦第1,000場公園跑步活動，約有6,000人跑完5公里全程。這項賽事自2004年起在特丁頓舉辦，每周舉行一次。有參賽者事後笑稱，雖然他最終僅獲得第3,312名，但還有很多選手落後於自己。