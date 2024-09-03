開業50年 住宅變獨立書店 遊世遺必到景點

生意報捷 排名全球前列 線上零售商不僅改變了部分民眾的閱讀習慣，亦給獨立書店的發展帶來許多阻礙。英國傳媒周日報道，德比郡克羅姆福德一間獨立書店迎來開業50周年，迄今仍然生意盎然，更獲傳媒評選為全球最佳書店之一。書店始創人米切爾（Dave Mitchell）坦言，在荒無人煙的鄉村開書店，或許是瘋狂的錯誤，詎料意外換來了今天的輝煌。

79歲的米切爾於1972年在克羅姆福德買下一幢4層住宅，其後逐步將整幢住宅裝修成書店。2001年，位於德比郡的德文特河谷工業區成為世界遺產，而克羅姆福德恰好位於工業區中部，讓書店影響力與日俱增，吸引全球各地的遊客和名人前來光顧。

同時銷售新書二手書吸客 書店藏書現時已達到約10萬冊，除新書外，亦包括大量二手書。米切爾坦言，同時銷售新書和二手書是他獲得成功的因素之一，他曾在大學期間養成讀二手書的習慣，並會專程前往書店購買二手書。他又稱，書店的成功與絡繹不絕的遊客密不可分，許多遊客已將書店當成他們參觀世界遺產行程的一部分。

由於年事已高，米切爾已退出書店日常營運，並將相關事務交給經理負責。但他仍然認為書店留有他濃厚的個人印記，如同他的孩子一樣，因為大部分設計和布局都是他的想法。本報綜合報道