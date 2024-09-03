涉教唆深偽淫照傳播 南韓警方查Telegram

深度偽造色情內容是指使用人工智能技術換臉，把個人臉孔疊加到其他色情影像上的猥褻內容。一間南韓電視台早前揭發由一群大學生經營的非法Telegram聊天室，分享女同學的深偽色情內容。吳正秀表示，Telegram不積極配合提供用戶資訊等涉案資料，不只南韓警方，美國等其他國家也面臨偵查難題。他指各國警方正依自己的方式全力查案，南韓致力與多國刑警組織合作，共同杜絕在Telegram上的犯罪活動。