摩羯襲菲釀11死 馬尼拉停工停課

熱帶風暴「摩羯」昨日吹襲菲律賓，氣象局當日上午對呂宋島南部、東部及北部、首都馬尼拉地區和周邊省份發布風暴警報。摩羯帶來強風暴雨，引發洪水和山泥傾瀉等災情，造成至少11人死亡，包括一名9個月大的女嬰，數百人需撤離。

摩羯於周日晚形成，呂宋島東部城市那牙（Naga）災情嚴重，部分地區的洪水水位高過頭頂，數百人獲救，至周一仍有逾300人在避難所，市區的洪水因漲潮而消退緩慢。

其中宿霧市當日發生兩宗山崩事故，受到風暴影響，黎剎省卡伊安塔市有多條道路嚴重水浸。

影響渡輪及內陸機 有民眾收拾家當，在及腰洪水中涉水而行。馬尼拉政府機關和學校昨日停工停課，受影響地區的渡輪服務也已暫停，至少29個內陸航班因惡劣氣候取消。

氣象局昨日早上指，摩羯以每小時15公里的速度向北北西方移動，中心附近最大風速每小時75公里，瞬間最大風速可達每小時90公里，預計稍後登陸呂宋島北部伊莎貝拉省（Isabela），摩羯的預測路徑區域有約3.3萬人居住，當局已通知地方官員協助社區做好撤離易淹水地區的準備。

明移南海 或變強颱 摩羯今日移至巴士海峽，明日進入南海東北部海面，隨後自西向東穿過南海中北部海面，強度繼續增強，最強可達到颱風級或超強颱風級。本報綜合報道