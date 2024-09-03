烏軍增援東部後勤樞紐

【本報綜合報道】烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克在俄軍猛攻下，爆發激烈戰鬥。烏克蘭國民警衞軍從為數不多的進攻旅中抽調其中一個，馳援波克羅夫斯克。波克羅夫斯克戰前人口6萬人，它是東部重要運輸及鐵路集散中心，為烏軍廣闊前線提供補給。

調派國民警衞軍

美國財經雜誌《福布斯》上周六報道，第15旅（別稱卡達拉格旅）總數約2,000人，從烏克蘭南部駐地轉移往陌生的東部前線，進一步凸顯阿夫迪夫卡至波克羅夫斯克迫切防禦問題。俄軍本年2月經過5個月圍困後，終擊潰阿夫迪夫卡守軍，並穩步向波克羅夫斯克推進。隨着俄軍上月加快推進，烏克蘭總參謀部決定增援波克羅夫斯克，夥同守軍6個旅作戰。俄羅斯軍事博主諾林推斷，烏軍預備隊大約有5個旅齊裝滿員，但沒有全數調往波克羅夫斯克。他猜測烏軍可能打算把預備隊部署其他地方，在頓巴斯前線完全崩潰前取得決定性影響。