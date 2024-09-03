日防衞省申近億元 擬翻新神盾艦

《日本時報》周日報道，防衞省打算分階段翻新神奈川縣橫須賀基地、京都府舞鶴基地及長崎縣佐世保基地全部8艘神盾驅逐艦。駐佐世保基地的鳥海號，將成為日本首艘擁有打擊敵方基地能力的神盾驅逐艦。鳥海號預計於2026年3月，即2025財政年度結束前完成翻新，然後前往美國試射戰斧導彈。防衞省計劃提早一年，於2025財年購買戰斧導彈。導彈射程接近1,600公里，從日本附近海域發射可打擊中國及北韓。

行使集體自衞權保護美國等盟友時有能力反擊，是日本政府的立場。緊急情況下，日本可與部署橫須賀海軍設施的美國海軍神盾驅逐艦合作。有日本官員指出，為了加強實戰能力，需建立可共享衞星和其他資訊的系統，精確引導導彈攻擊目標。戰斧導彈可在發射後，透過衞星通訊改變目標及彈道。