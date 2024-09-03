稱改革軍隊遏朝挑釁 韓準防長：強化夥美同盟

南韓國防部長提名人金龍顯昨日出席國會國防委員會人事聽證會，指出提名獲通過的話，將以立即、強而有力、反制到底的原則堅決應對北韓挑釁行為，延續現任防長申源湜的應對原則。此外，他稱將對韓軍體制進行改革，早期實現無人戰鬥體系轉型，進一步提高戰鬥力。

金龍顯承諾，南韓國防部將具備壓倒性的防衞能力，並基於強大的精神力量保持高度戒備態勢，遏制敵方挑釁，同時加強南韓和美國的聯合軍演和訓練力度，主動整合韓美同盟的延伸威懾能力。金龍顯還打出「建設令人驕傲的科學技術強軍」旗幟，國防部將以少兵力、低成本、高效率原則改革軍事體制，早期實現無人戰鬥體系轉型。

韓媒指朝建築業「降速提質」矛盾 同日，北韓官媒朝中社報道，該國領袖金正恩上周六訪問咸鏡南道咸州郡工廠建設工地時強調「降速提質」原則，指出品質是建設工作的基礎，若一味追求速度而忽視質量，即便是微小之事，也是妨礙地方建設政策的毒害行為。他也要求為參加建設的軍人，提供圓滿的工作條件和文明衞生的生活條件。

金正恩當天也召開地方發展工作協議會，稱在全國市、郡修建醫院是他的夙願工作，無論有多艱巨都要把現代化衞生設施建設寫入「地方發展20×10政策」，最好無條件在年內完工，交付地方人民。南韓傳媒解讀，金正恩在建設工地強調品質重於速度，卻在今年只剩4個月的情況下要求醫院建設工程年內完工，是自相矛盾。

韓挪防長會面 討論軍事合作 另一方面，申源湜昨日在首爾會見到訪的挪威國防大臣格拉姆，探討兩國國防合作方案並達成上述協議。兩人一致認為，朝俄加強軍事合作促使亞洲和歐洲在安全領域的互聯性凸顯，並商定作為共用普世價值的國家進一步加強國防合作。此外，申源湜強烈譴責北韓試射導彈和對韓空飄垃圾氣球等行為，呼籲挪方積極支援韓方的對朝政策。他還提及南韓對挪武器出口案例，提議兩國今後進一步擴大軍工合作。本報綜合報道