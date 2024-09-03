以軍事部長訪俄 商推進加薩止戰

【本報綜合報道】以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯遲遲未能達成停火協議，以色列總理辦公室周日宣布，軍事部長戈夫曼（Roman Gofman）出訪俄羅斯莫斯科，與俄方舉行會談討論推進加薩停火及人質協議，並於周日返抵以色列。

俄重申以巴戰不應升級 總理辦公室沒有公布與俄方的對話詳情，以巴停火協議談判一直在美國協調下，由卡塔爾和埃及作為中間人舉行，俄羅斯在談判中沒有積極角色，但哈馬斯獲伊朗支持，而伊朗與俄羅斯關係密切。

以軍日前在加薩南部拉法發現6名人質的遺體，再次激起民憤，要求政府盡快達成停火及人質協議。上述死亡人質包括俄羅斯-以色列雙重國籍的洛巴諾夫（Alexander Lobanov），俄駐以色列大使維克托羅夫（Anatoly Viktorov）對此深感遺憾，重申俄方立場不變，以巴戰事不應進一步升級，只有盡早停止敵對行動才能充分解決所有緊迫的人道主義問題，包括釋放被扣押在加薩的所有人質。