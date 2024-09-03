加薩發現6遇害人質 以70萬人上街抗議

總工會發起全國大罷工 促與哈馬斯達協議 以色列證實6名加薩人質遇害後，全國周日多地爆發大規模示威，約70萬人參與，要求總理內塔尼亞胡盡快與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議，爭取人質獲釋。與此同時，以色列總工會發起昨日全國大罷工，以向政府施壓。多地機場、學校、銀行及醫院關閉，但最終在勞工法庭介入下，總工會接受提早於當地昨日下午二時半結束罷工。立場極右的以色列國家安全部長班—吉維爾揚言，他將運用影響力阻止政府與哈馬斯達成「鹵莽的交易」。

在周日，特拉維夫估計有30萬人上街，耶路撒冷等地估計有20萬人參與示威。其中特拉維夫的示威演變成警民衝突，一批示威者一度堵塞高速公路長達3小時，警員投擲閃光彈驅趕，至少30人被捕。耶路撒冷亦有人堵塞公路。受罷工影響，位於特拉維夫的本古里安機場將從當地昨日早上8時開始關閉。

特拉維夫警民衝突 拘30人 特拉維夫的開始街（Begin Street）昨日有大約1,000名示威者堵路，他們不斷唱歌、呼喊，要求政府設法救回被挾持的人質，強調不會放棄他們。現場有海報寫上「價值觀高於一切」，並指摘政府正在與國家作對。在以色列北部70號公路，有大約100名民眾手持人質海報和以色列國旗。在場示威者之一、人力資源經理艾爾巴茲（Anat Elbaz）說：「抗議是為了聲援人質家屬。所有以色列公民都應該受到重視，我們不希望政府拋棄自己的公民。」

以色列總工會主席巴爾—大衞號召昨日舉行為期一天的總罷工，得到當地主要製造商和高科技企業家支持，罷工定於當地昨日清晨6時開始。當地傳媒指，工會已向當局通報，罷工將提早12小時，在當地昨日傍晚6時結束。勞工法庭昨日中午指出，罷工需在當日下午兩時半結束。巴爾—大衞對此表示尊重並接受，稱參與者「證明了人質的命運沒有右翼或左翼之分，只有生與死之分，我們不允許任何人放棄生命」。然後，有人質和失蹤家屬鼓勵民眾繼續進行示威。

較早前，以色列財長斯莫特里赫要求總檢察長米亞拉向法院提交緊急申請，阻止以色列總工會發起的全國總罷工。當勞工法庭下令罷工要提早結束後，他表示支持法院反對「政治和非法罷工」的裁決，「我們不會允許以色列經濟受到損害，從而為哈馬斯的利益服務」。

以國安部長揚言阻與哈交易 另外，班—吉維爾昨日在耶路撒冷向右翼「英雄主義論壇」成員發表講話時說，他將阻止政府和哈馬斯交易，並補充說：「對哈馬斯，你只需要在槍炮間說話。」他隨後也讚揚法院裁決結束「政治罷工」。

以軍日前在加薩南部拉法市一條地道，發現6名人質遺體，其中一人是以色列裔美國公民。以色列衞生部門指，驗屍結果顯示，6人在解剖前48至72小時，被哈馬斯武裝分子近距離連開多槍擊斃。

內塔尼亞胡指，在找到殺害人質的兇徒前，以色列不會罷休，強調致力於達成協議，尋求人質獲釋。本報綜合報道