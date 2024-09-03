兩岸國際

擅砍屋苑樹 3業主遭罰款

上海市松江區新橋鎮3名業主2021年擅自砍伐屋苑多棵香樟樹，其中一名業主上月收到鎮政府出具行政處罰決定書，須繳交近3.1萬元人民幣（約3.4萬港元）罰款。他不認同處罰，又指香樟樹存在安全隱患，嚴重影響日常生活，遂與兩名業主向法院起訴鎮政府，要求撤銷處罰。（綜合報道）
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