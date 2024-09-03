直升機降車道 人力推往場地

廣東省中山市街頭上周六出現驚奇一幕，多人合力推一架直升機在行車道前行。深圳市東部通航公司周日證實，由於活動場地不符合升降標準，直升機按計劃在附近路口升降，再由人力推動往返活動場地，已向相關部門報備。（綜合報道）