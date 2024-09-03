網約車撞斃3長者 當局追責多人

【本報綜合報道】重慶市潼南區去年10月發生車禍，網約車司機撞向停泊的汽車和路人，導致3名長者死亡。內媒上周六報道，該市緊急管理局近日將事件定調為生產安全責任事故，多人遭追責處理。

司機3年20次交通違法 事發於去年10月2日下午，網約車司機李×開車至潼南區建設路期間撞車，造成一名長者當場死亡，另外兩人送院後搶救無效身亡。市應急管理局事後聯同相關部門成立事故調查組，發現李×近3年共20次交通違法，多次未禮讓行人。道路交通事故認定書指，李×開車時注意力分散且操作不當，導致車輛偏離正常行車軌迹，為事故發生直接原因。

調查組認定，李×對事故負有直接責任，涉嫌交通肇事罪，事發翌日已被刑拘，同年10月16日被捕，並建議對多人行政處罰，李×所屬萬順叫車重慶公司罰款125萬元（人民幣‧下同，約137萬港元），公司總經理廖×罰款2.16萬元（約2.37萬港元），出租肇事網約車公司罰款120萬元（約132萬港元），負責人罰款逾兩萬元（約2.2萬港元）。