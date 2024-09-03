前侵華日軍受訪 難忘當年睹胎兒標本

【本報綜合報道】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利79周年來臨之際，94歲前侵華日軍731部隊少年隊隊員清水英男接受央視專訪。他憶述當年作為少年兵僅分配一些低級雜務，但目睹人體器官及胎兒標本，即使事隔多年仍感到無語。

赴華謝罪後 女兒拒聯絡 清水英男79年前從國民學校高等科畢業3天後，在老師推薦下作為第四期見習技術員加入了731部隊少年隊，於1945年3月離開家鄉長野縣宮田村，奔赴中國哈爾濱，編入731部隊教育部的實習室。清水英男負責從老鼠屁股上提取活體，培養細菌。入隊一個月後，教官把清水英男帶到標本室，展示泡在液體中的人體器官標本。清水英男表示，部分胎兒標本從母體中取出，也有仍在母親子宮的標本。

內心的罪惡感讓清水英男餘生難安，他上月去哈爾濱懺悔謝罪前，女兒很生氣並指他的言論會讓中國向日本索賠，女兒現時完全不與他聯絡。惟清水英男仍堅持去哈爾濱，他希望日本能與中國友好相處，而且世界上沒有戰爭。

圖為清水英男（後排右一）在731部隊少年隊合照。 清水英男