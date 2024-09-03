中菲海警船多次擦碰 歐盟斥華危險行動

【本報綜合報道】中國和菲律賓的海警船隻近日多次在有主權爭議的南海水域發生擦撞，歐盟周日指摘中國對菲律賓採取危險行動。中國駐歐盟使團指，中國強烈不滿歐盟的指摘，歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳。

歐盟外交和安全政策高級代表發言人指，歐盟譴責中國海警船在南沙群島仙賓礁對菲律賓合法海上行動採取的危險行動，這些事件危及海上生命安全，違背所有國家根據國際法享有的自由航行權利。歐盟譴責所有破壞國際法原則並威脅地區和平與穩定的非法、升級和脅迫行動。中國駐歐盟使團指摘歐盟反覆炒作航行自由問題，對歐盟自身利益和國際信譽，沒有任何好處，敦促對方在南海問題上應「客觀、公正」，並謹言慎行。

北京批評歐方反覆炒作航行自由

中國外交部發言人毛寧昨日在記者會稱，上周六在仙賓礁潟湖長時間非法滯留的菲律賓海警船以不專業危險的方式故意衝撞中方現場維權的海警船，中方依法採取必要的應對措施，正當合法。中方將繼續依法採取堅決有力的措施，維護自身的領土主權和海洋權益，同時中方也願意同菲方通過外交渠道保持對話溝通，妥善處理有關問題。毛寧指出，歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳。她批評歐方反覆炒作航行自由問題和「南海仲裁案」，不僅有悖域內國家維護南海和平穩定的共同心願，對歐盟自身利益和國際信譽也沒有任何好處。