非洲多國領袖抵京 出席合作論壇高峰會

【本報綜合報道】2024年中非合作論壇高峰會將於周三至周五在北京舉行，為期3日，主題為「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體」。論壇50多個非洲成員國領袖、非洲地區組織和國際組織代表參與，多國領導人近日陸續抵達北京。

明日起舉行 4場高級別會議

贊比亞總統希奇萊馬已於上周六晚乘搭飛機抵達北京，其他非洲國家如南蘇丹、尼日利亞、厄立特里亞、科摩羅的總統也在周日到埗。內地官媒昨日報道，中非近年在基礎建設、工業化、農業現代化、醫療衞生、能力建設和人才培養、文化和教育交流等各領域加強合作，取得成果。今次論壇將舉行4場高級別會議，主題包括治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」。