新疆反對美國單邊制裁 支援企業決議出台

加大宣傳鼓勵創新 積極應付無理挑釁 新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會常務委員會昨日發表公告，指已於上月23日通過決議堅決反對美國涉疆制裁系列法，支持受制裁企業及相關產業發展，決議自公布之日施行。

決議指出，2022年6月21日美國正式生效的《維吾爾強迫勞動預防法》，禁止涉及新疆所謂「強迫勞動」的商品流入美國市場。美國國會惡意詆毀中國新疆人權狀況，以其國內法對中國實施單邊制裁，實行「長臂管轄」，嚴重違反國際法，完全違背市場規則和商業道德，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，企圖破壞新疆繁榮穩定、圍堵遏制中國發展，暴露了美國在處理國際關係中的霸權本性。

美制裁企業涉棉花紡織 美國制裁的新疆企業，涉及棉花及紡織服裝、光伏矽基、番茄加工等優勢產業，它們對推動高品質發展、解決農村勞動力就業、增加農民收入發揮十分重要的作用。

決議要求，有立法權的人民代表大會及其常務委員會要加強相關領域立法研究，為受制裁企業及相關產業發展提供良好的法治支撐。各級人民政府要建立應對美國涉疆制裁的組織領導體系，加大對受制裁企業產品的宣傳力度，提升企業品牌與產品知名度，鼓勵、支持受制裁企業積極開展技術創新。司法機關要積極為受制裁企業提供法律服務，支持受制裁企業依法維護自身合法權益。受制裁企業要增強憂患意識，建立必勝信心，積極應對美國的無理挑釁、打壓制裁。本報綜合報道