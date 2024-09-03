花蓮業界整改 陸恢復輸入文旦柚

【本報綜合報道】國台辦發言人陳斌華昨日表示，基於近期台灣花蓮縣方面提供了部分業者整改資料，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定即日起恢復台灣地區文旦柚輸入，輸入大陸的文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

陳斌華表示，因多次從台灣地區輸入大陸的柑橘類水果檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮，海關總署自2022年8月3日起暫停輸入台灣地區柑橘類水果（包括文旦柚）。一段時間以來，國民黨傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向大陸表達恢復文旦柚輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。

國台辦：只要反台獨 就是一家人 陳斌華強調，只要堅持九二共識、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。大陸願秉持「兩岸一家親」理念，與島內相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。