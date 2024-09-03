台周邊空域活動圖改版 加地標資訊
【本報綜合報道】台灣國防部昨日發布改版台海周邊空域活動示意圖，新增12浬、24浬線及經緯度坐標、比例尺，以及蘭嶼、綠島等地標資訊。
僅公布識別區解放軍艦量
台灣國防部表示，為了讓民眾了解解放軍軍機在台海周邊空域活動狀況，參考國際社會公開相關資訊做法及敵情威脅狀態，調整示意圖。新版示意圖取消顯示解放軍軍機與台灣特定縣市、區域的距離，同時刪除舊版的「本圖非按實際比例顯示」文字。新版示意圖最令人詬病的是，僅公布台灣防空識別區內的解放軍軍艦數量，有別於日本防衞省統合幕僚監部公布解放軍軍艦的航迹圖及位置圖，似乎是害怕外界知曉解放軍軍艦包圍台海周邊海域的實況。
截至周一上午6時的24小時內，台軍偵獲18架次解放軍軍機、8艘次軍艦和兩艘次公務船，持續在台海周邊活動。其中有15架次軍機飛入台灣北部、西南及東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。四川省西昌衞星發射中心將於今日發射運載火箭，火箭朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：