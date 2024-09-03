台周邊空域活動圖改版 加地標資訊

僅公布識別區解放軍艦量

台灣國防部表示，為了讓民眾了解解放軍軍機在台海周邊空域活動狀況，參考國際社會公開相關資訊做法及敵情威脅狀態，調整示意圖。新版示意圖取消顯示解放軍軍機與台灣特定縣市、區域的距離，同時刪除舊版的「本圖非按實際比例顯示」文字。新版示意圖最令人詬病的是，僅公布台灣防空識別區內的解放軍軍艦數量，有別於日本防衞省統合幕僚監部公布解放軍軍艦的航迹圖及位置圖，似乎是害怕外界知曉解放軍軍艦包圍台海周邊海域的實況。