上任滿百日 賴清德未計劃外訪

【本報綜合報道】賴清德日前在電視專訪中表示，考慮到境內和國際地緣政治情勢，「目前沒有計劃出訪」。他又提到，台灣跟美國之間有很好溝通管道。

早前傳赴中南美洲再過境美 上任滿100天的賴清德回應計劃出訪中南美洲然後過境美國的報道，指台灣有很多事情要面對，美國也在選舉，還要考慮中東以及俄烏戰爭等情況，所以沒有出訪計劃。至於國安會秘書長吳釗燮、外長林佳龍、民進黨秘書長林右昌等人近日密集赴美，他指出，蔡英文上任8年來，台灣不僅僅跟美國、跟日本、跟歐洲，甚至跟世界很多國家關係都愈來愈密切，因此政府官員到美國或其他國家進行交流或研討合作是必然的。

賴清德又稱，蔡英文在任期間台美有一個很好的溝通管道，也取得彼此的信任。如今他上任， 也得力於副手蕭美琴的幫忙，所以溝通橋樑持續存在。美國對台灣目前所推動政策或者是發展方向，其實都非常清楚。

至於近日有媒體指美國官員擔心賴清德缺乏外交經驗，引發「疑賴論」，他強調不是事實。