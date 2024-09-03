數據安全法首宗判刑 被告入獄

國安部表示，一家國內訊息科技公司於2020年底收到一項商業委託業務，某境外公司自稱其客戶從事鐵路運輸的技術支撐服務，為進入中國市場需要提前對中國鐵路網絡調研，但受到新冠疫情影響，境外公司人員來華比較困難，所以委託境內公司採集中國鐵路信號數據，包括物聯網、蜂窩和鐵路移動通訊專網信號等數據。境內公司雖然意識到境外公司別有用心，但在利益驅使下仍按對方要求購買、安裝設備，在固定地點採集數據，甚至還到對方規定的其他城市及相應高鐵線路上，作移動測試和數據採集。