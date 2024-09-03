民眾黨：為捍衞柯清白奮戰到底

民眾黨昨日凌晨4時在Facebook發文，感謝台北地院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。民眾黨表示，儘管部分媒體、網絡側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑，該黨仍陪着柯忍辱負重、一路撐到現在。