民眾黨：為捍衞柯清白奮戰到底
【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌貪污、違背職務受賄。台北地方法院昨日以檢方無舉證無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大，裁定無保請回。民眾黨強調絕不會退縮，會為捍衞柯文哲清白奮戰到底。
民眾黨昨日凌晨4時在Facebook發文，感謝台北地院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。民眾黨表示，儘管部分媒體、網絡側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑，該黨仍陪着柯忍辱負重、一路撐到現在。
藍營立委支持
針對柯文哲涉嫌貪污、違背職務受賄案，國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，期待民眾黨能在最短的時間重新站穩腳步，強調在野政黨合作監督執政民進黨責無旁貸。她表示，柯文哲無保請回狠狠打臉了台北檢方，看來這陣子檢方頻頻透過媒體放話，實際上手邊證據卻是有限。
另外，國台辦前副主任、海協會前副會長王在希周日稱，柯文哲官司纏身，恐將難以脫身。他認為，在戰略考慮上，民進黨須先搞垮民眾黨，再收拾國民黨，如此一來賴清德不僅獨攬黨內大權，黨外也是一黨獨大，「台灣就正式進入賴清德時代」。
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