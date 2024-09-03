受賄案地院准無保請回 柯文哲斥檢方編故事

前副市長彭振聲需羈押禁見 台灣台北前市長柯文哲與前副市長彭振聲涉嫌在任時受賄，允許放寬重建京華城購物中心地積比率，雙雙遭台北地檢署聲押禁見。針對是否羈押柯彭兩人，台北地方法院昨日凌晨裁定柯文哲無保請回，即毋須交保釋金，暫重獲自由；彭振聲則需羈押禁見。柯文哲獲釋後在法院外對支持者表示，這兩天備受壓迫和凌虐，並指檢方「作古仔」以圖令他入罪。

經歷兩天審訊，台北地院裁定柯文哲無保請回後，在法院外聚集的支持者大聲歡呼，柯文哲妻子陳佩琪喜極而泣。柯文哲離開法院時答謝民眾，說如果司法單位認為他有問題，可以傳訊他，不需要在清晨時間搜查台灣主要在野黨主席的住所、辦公室及中央黨部，無法理解目的是甚麼。他指控檢廉查扣他的手機和硬碟，並用內存的資料編造故事。

柯疑早知放寬地積比 台媒指，柯文哲在最後答辯時向法官表示，有關京華城840%的地積比率，他完全沒有過問，是今年3、4月間媒體開始報道此事才第一次知道，目前所有證據都無法證明他曾插手。他又感謝法官頂住壓力。惟台媒翻查紀錄指，柯早在3年前已知情，包括曾在市議會接受多項質詢，並在前年親自簽公文，讓京華城得到違法的20％地積比率獎勵。

柯偕妻赴黃珊珊住所 柯文哲獲釋後並非第一時間返回寓所，而是與妻子直奔民眾黨立委黃珊珊於新北汐止的住所。黃珊珊昨日上午證實，柯氏夫婦正在她家裏休息，因為這幾天接連被外界污衊，對陳佩琪來說壓力非常巨大。

黃珊珊續指，因為這幾天媒體都在柯文哲住所門外守候，也影響到鄰居，所以先讓二人在她家安靜地休息。台北地檢署表示，將盡快提出上訴，正針對裁決擬定理由。

京華城由威京集團1998年動工興建，2001年開業，當時地積比率已達678.91%。京華城2010年向市政府申請重新開發，地積比率只得392%，直至2018年獲柯文哲政府改為560%。

威京集團2020年自提申請地積獎勵，再自購30%的地積移轉，導致地積比率由原來560%大增至840%。

涉事威京集團另有改建中的第一果菜及萬大魚類批發市場存在問題。工程契約顯示，柯文哲以刪減樓層「減項發包」的方式，讓威京集團的中華工程得標後，再於合約記載後續工程，強迫下任市政府再追加近50億元新台幣（約12.4億港元）預算，涉嫌從中圖利。本報綜合報道